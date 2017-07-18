عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران

© AFP 2017/ Atta Kenare الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا من فرض عقوبات جديدة

واشنطن — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين "نحن سندخل عقوبات جديدة ضد إيران لمحاسبتها على سلوكها في عدد من المجالات، ولا سيما فيما يتعلق بالصواريخ".

وسرد المسؤول قائمة اتهامات بشأن سلوك إيران في المنطقة منها تطويرها للصواريخ الباليستية ودعمها للإرهاب وللمتشددين وتواطؤها في أعمال وحشية ارتكبت في سوريا وتهديدها للممرات المائية بالخليج.

وأضاف المسؤول "الرئيس ووزير الخارجية يعتبران أن تلك الأنشطة الإيرانية تقوض بشدة المقصود من الاتفاق وهو المساهمة في السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. نتيجة لذلك يرى الرئيس ووزير الخارجية والإدارة بأكملها أن إيران تنتهك بلا شك روح الاتفاق".

وأشار ممثل البيت الأبيض إلى أن العقوبات لا تنطبق على خطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعتها إيران قبل عامين مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة. وبموجب هذه الاتفاقية، ألغت واشنطن عددا من العقوبات ضد طهران.