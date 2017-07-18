منظمة العفو الدولية: العدالة غائبة في تركيا

كانت إيديل إيسير المديرة المحلية للمنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ضمن عشرة نشطاء، بينهم ألماني وسويدي اعتقلوا في الخامس من يوليو/ تموز، أثناء حضورهم ورشة عمل بشأن الأمن الرقمي وإدارة المعلومات في فندق قرب إسطنبول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik. Valeriy Melnikov النمسا تجدد رفضها "الشديد" لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

وطلب المدعي العام في تركيا من المحكمة، أمس الاثنين، إبقاءهم جميعا قيد الاحتجاز على ذمة محاكمتهم بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وقال الأمين العام للمنظمة سليل شتي "ممثلو الادعاء الأتراك كان أمامهم 12 يوما ليدركوا ما هو واضح: وهو أن هؤلاء العشرة أبرياء، وقرار الاستمرار يظهر أن الحقيقة والعدالة غائبتين تماما في تركيا".

وأضاف "هذا ليس تحقيقا مشروعا بل ملاحقة ذات دوافع سياسية ترسم صورة لمستقبل مفزع لحقوق الإنسان في تركيا".

وقالت صحيفة "حريت" التركية الواسعة الانتشار، اليوم، إن المحكمة أمرت بالإفراج عن أربعة من النشطاء. واعتقل النشطاء العشرة ضمن حملة أمنية متواصلة منذ محاولة الانقــلاب الفــاشلة في يوليو/ تموز الماضي.