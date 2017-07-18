البنتاغون: مستعدون لنشر صواريخ متوسطة المدى ردا على روسيا

أعلن نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال بول سيلفا، اليوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز، أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر صواريخ متوسطة المدى ردا على ما وصفها بـ "إنتهاكات روسيا لاتفاقية التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى".

© AP Photo/ Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt البنتاغون: قوات أمريكية قتلت زعيم "داعش" الجديد في أفغانستان

موسكو — سبوتنيك. وقال سيلفا ردا عن سؤال طرح في مجلس الشيوخ حول التدابير التي سيتخذها البنتاغون ردا على "انتهاك روسيا للاتفاقية":

هناك تدابير سواء دبلوماسية أو ذات طابع عسكري.

من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الاثنين 17 يوليو/ تموز، الوضع المترتب حول الممتلكات الروسية في الولايات المتحدة، تعليقا على تصريحات متحدث غير مسمى في البيت الأبيض، حول أن واشنطن لا تعتزم إعادة الممتلكات لروسيا، وصفه بأنه "سرقة في وضح النهار".