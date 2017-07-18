وصول الدفعة السادسة من القوات التركية إلى قطر

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن وصول المجموعة السادسة من القوات التركية إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، أعلنت أن القوات الجديدة التي وصلت اليوم، ستنضم إلى طليعة القوات التركية التي بدأت مهامها التدريبية في إطار التعاون العسكري المشترك بين البلدي.

وأضافت مديرية التوجيه المعنوي أنه عقب وصول هذه الدفعة التعزيزية وانضمامها إلى القوات التركية الموجودة حاليًا بالدوحة بدأت بالمهام المشتركة بينها وبين القوات المسلحة القطرية في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية، وتفعيلا لبنود الاتفاقيات الدفاعية بين البلدين.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة التركية تباشر مهامها التدريبية منذ وصول أولى طلائعها إلى الدوحة في 19 يونيو الماضي.

وترسل تركيا قوات إلى قطر في إطار اتفاقية الدفاع المشترك الموقّعة بين الدوحة وأنقرة، وتهدف إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.