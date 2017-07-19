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09:52 19 يوليو/ تموز 2017
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    قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، ألمانيا - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 7 يوليو/ تموز 2017

    الحقيقة الكاملة لمزاعم "اللقاء السري" الذي جمع ترامب وبوتين

    © Sputnik. Mikhail Klimentiev
    العالم
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    رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز، على ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية عن حضوره "عشاء سريا" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية.

    ترامب
    © REUTERS/ JOSHUA ROBERTS
    ترامب يصف رئيس فنزويلا بـ"الزعيم السيئ" ويهدده بعقوبات مالية
    ونشر ترامب مجموعة من التغريدات هاجم فيها وسائل الإعلام، التي نشرت تلك المزاعم.

    وقال ترامب "تلك القصة الخبرية الملفقة، التي تتحدث عن عشاء سري مع بوتين، ليست إلا أفكارا مريضة، لقد دعت المستشارة الألمانية كافة زعماء مجموعة العشرين وزوجاتهم إلى هذا العشاء، والصحافة تعلم هذا".

    وتابع "وسائل الإعلام المزيفة تصبح غير شريفة بصورة أكبر وأكبر! حتى هذا العشاء الذي تم ترتيبه لـ20 زعيما في ألمانيا يتم تحويله إلى أمر شرير!".

    وكان مسؤول في البيت الأبيض، لم يفصح عن هويته، قد تحدث عن إجراء ترامب ونظيره الروسي لقاء ثان، خلال عشاء لزعماء قمة مجموعة العشرين.

    وأوضح المسؤول أنه لم يكن هناك "اجتماع ثان" بين ترامب وبوتين، بل كان مجرد حديث مقتضب في نهاية العشاء، مضيفا "التلميح بأن البيت الأبيض حاول إخفاء اجتماع ثان هو أمر خاطئ وخبيث وسخيف".

    وبدأ الحديث عن "اللقاء الثان"، بعد تصريحات، إيان بريمر، رئيس مجموعة "أوراسيا" لاستشارات المخاطر السياسية، قال فيها: "ترامب نهض من مقعده في منتصف العشاء وقضى نحو ساعة يتحدث، بشكل خاص وحماسي، مع بوتين، ولم يكن معهما سوى مترجم بوتين الخاص".

    وتابع قائلا "عدم وجود مترجم أمريكي أثار دهشة الزعماء الآخرين خلال العشاء واصفا ذلك بأنه انتهاك لبروتوكول الأمن القومي".

    وأوضح المسؤول الأمريكي ذلك الأمر قائلا "عشاء مجموعة العشرين كان يسمح بمرافقة مترجم واحد لكل رئيس دولة، وكان موقع جلوس ترامب بجوار زوجة رئيس وزراء اليابان، فاصطحب مترجم يتحدث اليابانية، واضطر لاستخدام مترجم بوتين، خلال حديثه معه لأن مترجمه الأمريكي لم يكن يتحدث الروسية".

    واختتم المسؤول تصريحاته قائلا "لا أحد يعلم على وجه اليقين ما تناوله النقاش بينهم، أو ما إذا كان مجرد تجاذب لأطراف الحديث أم تطرق إلى قضايا ثنائية أو دولية".

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