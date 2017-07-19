الحقيقة الكاملة لمزاعم "اللقاء السري" الذي جمع ترامب وبوتين

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 19 يوليو/تموز، على ما تناقلته وسائل إعلام أمريكية عن حضوره "عشاء سريا" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الألمانية.

ونشر ترامب مجموعة من التغريدات هاجم فيها وسائل الإعلام، التي نشرت تلك المزاعم.

وقال ترامب "تلك القصة الخبرية الملفقة، التي تتحدث عن عشاء سري مع بوتين، ليست إلا أفكارا مريضة، لقد دعت المستشارة الألمانية كافة زعماء مجموعة العشرين وزوجاتهم إلى هذا العشاء، والصحافة تعلم هذا".

Fake News story of secret dinner with Putin is "sick." All G 20 leaders, and spouses, were invited by the Chancellor of Germany. Press knew! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2017

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The Fake News is becoming more and more dishonest! Even a dinner arranged for top 20 leaders in Germany is made to look sinister! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2017

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وتابع "وسائل الإعلام المزيفة تصبح غير شريفة بصورة أكبر وأكبر! حتى هذا العشاء الذي تم ترتيبه لـ20 زعيما في ألمانيا يتم تحويله إلى أمر شرير!".

وكان مسؤول في البيت الأبيض، لم يفصح عن هويته، قد تحدث عن إجراء ترامب ونظيره الروسي لقاء ثان، خلال عشاء لزعماء قمة مجموعة العشرين.

وأوضح المسؤول أنه لم يكن هناك "اجتماع ثان" بين ترامب وبوتين، بل كان مجرد حديث مقتضب في نهاية العشاء، مضيفا "التلميح بأن البيت الأبيض حاول إخفاء اجتماع ثان هو أمر خاطئ وخبيث وسخيف".

وبدأ الحديث عن "اللقاء الثان"، بعد تصريحات، إيان بريمر، رئيس مجموعة "أوراسيا" لاستشارات المخاطر السياسية، قال فيها: "ترامب نهض من مقعده في منتصف العشاء وقضى نحو ساعة يتحدث، بشكل خاص وحماسي، مع بوتين، ولم يكن معهما سوى مترجم بوتين الخاص".

وتابع قائلا "عدم وجود مترجم أمريكي أثار دهشة الزعماء الآخرين خلال العشاء واصفا ذلك بأنه انتهاك لبروتوكول الأمن القومي".

وأوضح المسؤول الأمريكي ذلك الأمر قائلا "عشاء مجموعة العشرين كان يسمح بمرافقة مترجم واحد لكل رئيس دولة، وكان موقع جلوس ترامب بجوار زوجة رئيس وزراء اليابان، فاصطحب مترجم يتحدث اليابانية، واضطر لاستخدام مترجم بوتين، خلال حديثه معه لأن مترجمه الأمريكي لم يكن يتحدث الروسية".

واختتم المسؤول تصريحاته قائلا "لا أحد يعلم على وجه اليقين ما تناوله النقاش بينهم، أو ما إذا كان مجرد تجاذب لأطراف الحديث أم تطرق إلى قضايا ثنائية أو دولية".