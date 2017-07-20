ترامب: لم أكن بحاجة إلى معلومات تضر بسمعة كلينتون من روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الأربعاء أنه لم يكن بحاجة إلى معلومات تضر بسمعة هيلاري كلينتون من روسيا.

© REUTERS/ BRIAN SNYDER نجل ترامب يدلي بشهادته الأسبوع المقبل أمام مجلس الشيوخ

واشنطن — سبوتنيك. ونشرت الصحيفة عن الرئيس الأمريكي قوله خلال المقابلة "إنه لم يكن بحاجة إلى مواد تجريمية بحق هيلاري كلينتون العام الماضي، لأنه قام بنفسه بفعل ما فيه الكافية".

هذا وفي وقت سابق أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ثلاثة مستشارين في البيت الأبيض أن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على لقاء المحامية الروسية ناتاليا فيسلنيتسكايا التي يدعى بأن لها صلة بالكرملين خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 بعد أن تلقى وعدا بالحصول على معلومات تسيء لسمعة هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة.

وقالت الصحيفة إن بول مانافورت مدير حملة ترامب الانتخابية في ذلك الوقت وصهره جاريد كوشنر حضرا أيضا الاجتماع الذي عُقد في برج "ترامب" في مانهاتن في التاسع من يونيو/حزيران 2016 بعد أسبوعين من فوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري له في انتخابات الرئاسة.