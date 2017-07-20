تأييد سعودي لإجراءات الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن تأييد المملكة العربية السعودية الكامل للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دولة الكويت.

© AFP 2017/ YASSER AL-ZAYYAT الكويت تأمر السفير الإيراني بمغادرة البلاد

وجاء قرار الكويت بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بـ "خلية العبدلي" ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، بحسب وكالة "واس" السعودية.

يذكر أن وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية قالت إن الكويت أمرت السفير الإيراني اليوم الخميس، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة في تصعيد لخلاف بعد قضية محكمة أوردت ضلوع "أطراف إيرانية" في خلية تجسس. بحسب رويترز.

وقالت الوكالة "تحت ضغط سياسات التدخل السعودية والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بتدخل إيران… أعلنت الكويت… أن علي رضا عنايتي، السفير الإيراني للكويت ينبغي أن يرحل عن البلاد خلال 45 يوماً.