مدير CIA يأمل بالتعاون مع روسيا

أعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، عن أمله بالتعاون مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب.

© AFP 2017/ BEN STANSALL أسانج...الـ"CIA" جهاز استخبارات غير كفؤ

واشنطن — سبوتنيك. وقال بومبيو خلال منتدى أمني: "سأكون واضحا جدا، أنا آمل بأن هناك أماكن يمكن أن نقوم بمكافحة الإرهاب مع الروس. وأنا أعمل بشكل حثيث على ذلك، وقد قمت برحلات والتقيت مع الزملاء الروس".

وأضاف، "في حال كانت لدى روسيا معلومات من شأنها أن تساعدنا في مكافحة الإرهاب حول العالم، فان هذا ليس شيئا صائبا فحسب، بل ومن واجبي أن أعمل معهم".

ورفض مدير وكالة الاستخبارات المركزية التعليق على موضوع سحب الدعم الأمريكي من قوى المعارضة السورية المسلحة. وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص: "ليس بوسعي أن أقول لكم شيئا اليوم".

والجدير بالذكر أن وسائل إعلام أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر وقف تدريب قوات المعارضة السورية قبل شهر تقريبا، بعد اجتماع مع مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي له هربرت ماكماستر.