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    الشرطة تبحث عن ناجين بعد زلزال ضرب جنوب اليابان، 17 أبريل/ نيسان 2016.

    إصابة اكثر من 120 شخصا جراء الزلزال في اليونان و70 في تركيا

    © AFP 2017/ Kazuhiro Nogi
    العالم
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    بلغ عدد المصابين في جزيرة كوس اليونانية جراء الزلزال في بحر إيجه أكثر من 120 شخصا، حسبما أفد وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن السلطات المحلية.

    A staff member of the Seismology Center points to a chart showing the earthquake activity detected by the central Weather Bureau in Taipei on April 20, 2015
    © AFP 2017/ Sam Yeh
    زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا (فيديو)
    موسكو — سبوتنيك. وذكرت السلطات المحلية في الجزيرة اليونانية عن وقوع دمار، طال المباني القديمة بشكل أساسي. ويشارك الجيش في إزالة عواقب الزلزال، بالإضافة إلى رجال الإغاثة.

    وفي وقت سابق أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن السلطات المحلية بمقتل شخصين بنتيجة الزلزال.

    وفي تركيا، بلغ عدد المصابين جراء الزلزال نحو 70 شخصا في مدينة بودروم جنوب غربي البلاد، حسب قناة "أن تي في" التلفزيونية التركية. ويشار إلى أن الإصابات ليست خطيرة.

    يذكر، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل التركية وجزيرة كوس اليونانية في بحر ايجه. وكانت بؤرة الزلزال في البحر على بعد 10.3 كيلومتر عن منتجع بودروم جنوب غربي تركيا، وعلى بعد 16.2 كيلومتر عن جزيرة كوس اليونانية. وكانت البؤرة بعمق 10 كيلومترات.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, خسائر مادية, جرحى, إصابات, زلزال, السلطات المحلية, تركيا, اليونان
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