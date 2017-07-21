إصابة اكثر من 120 شخصا جراء الزلزال في اليونان و70 في تركيا

بلغ عدد المصابين في جزيرة كوس اليونانية جراء الزلزال في بحر إيجه أكثر من 120 شخصا، حسبما أفد وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن السلطات المحلية.

© AFP 2017/ Sam Yeh زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب تركيا (فيديو)

موسكو — سبوتنيك. وذكرت السلطات المحلية في الجزيرة اليونانية عن وقوع دمار، طال المباني القديمة بشكل أساسي. ويشارك الجيش في إزالة عواقب الزلزال، بالإضافة إلى رجال الإغاثة.

وفي وقت سابق أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن السلطات المحلية بمقتل شخصين بنتيجة الزلزال.

وفي تركيا، بلغ عدد المصابين جراء الزلزال نحو 70 شخصا في مدينة بودروم جنوب غربي البلاد، حسب قناة "أن تي في" التلفزيونية التركية. ويشار إلى أن الإصابات ليست خطيرة.

يذكر، أن زلزالا بقوة 6.7 درجة بمقياس ريختر ضرب السواحل التركية وجزيرة كوس اليونانية في بحر ايجه. وكانت بؤرة الزلزال في البحر على بعد 10.3 كيلومتر عن منتجع بودروم جنوب غربي تركيا، وعلى بعد 16.2 كيلومتر عن جزيرة كوس اليونانية. وكانت البؤرة بعمق 10 كيلومترات.

