مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وآلاف الفلسطينيين بمحيط القدس

أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطي لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الفلسطينيين بالضفة الغربية، احتجاجًا على قرار إسرائيلي بوضع بوابات إلكترونية للتفتيش عند مداخل المسجد الأقصى.

© REUTERS/ AMMAR AWAD الهلال الأحمر: إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في القدس

القدس — سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي يقمع المصلين قرب باب الأسباط وواد الجوز بمدينة القدس ويمطرهم بوابل من قنابل الصوت والغاز لتفريق المتظاهرين".

وتابع قام "الجيش الإسرائيلي بقمع المتظاهرين الفلسطينيين قرب حاجز قلنديا المؤدي لمدينة القدس بالرصاص الحي والمطاطي، بينما اندلعت مواجهات بين جنود الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين قرب قبة راحيل في بيت لحم جنوب الضفة الغربية".

وامتدت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي إلى منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.