مسؤول أمريكي كبير: لم أر دليلا على مقتل زعيم داعش

قال مسؤول أمريكي كبير في مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة 21 يوليو/ تموز، إنه لم يطلع على أي معلومات تؤكد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل.

وقال نيكولاس راسموسن مدير مركز مكافحة الإرهاب:

لم أر شيئا يقودني للاعتقاد بأن زعيم تنظيم داعش قد أقصي من ساحة القتال، نعرف الكثير، لكن ليس لدينا معلومات تؤكد وفاته.

وكان راسموسن، يتحدث في منتدى أسبن الأمني السنوي، عندما علق على التقارير الإخبارية الأخيرة التي تفيد بأن البغدادي قد قتل.

يذكر أن متحدث باسم البنتاغون، قد أعلن يوم 11 تموز/ يوليو الجاري عن عدم وجود معلومات لدى الولايات المتحدة، تثبت مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وكان تنظيم داعش الإرهابي، قد أعلن في بيان له مقتل زعيمه واقتراب الإعلان عن "خليفته الجديد"، وذلك وفقا لقناة السومرية العراقية.

وأفادت مصادر استخبارية، بأن القوات الأمنية عثرت في الساحل الأيمن من مدينة الموصل على وثيقة تمنع تداول خبر مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 16 حزيران/يونيو، أنها تتحقق عبر مختلف القنوات من معلومات عن مقتل زعيم التنظيم، في غارة للطيران الروسي، جنوب الرقة السورية، يوم 28 أيار/مايو الماضي.

وأعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، يوم 10 تموز/يوليو، النصر الكامل على داعش وتحرير مدينة الموصل بالكامل بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر.