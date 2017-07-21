استقالة المتحدث باسم البيت الأبيض

قالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة 21 يوليو/تموز، نقلا عن مصدر مطلع أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر استقال بعد أن عين الرئيس دونالد ترامب أنتوني سكاراموتشي في منصب مدير الاتصالات بالبيت الأبيض.

© AP Photo/ Evan Vucci ردة فعل صحفية على تصريحات سبايسر حول هتلر تجذب اهتمام المواقع

وأوضحت الصحيفة أن ترامب طلب من سبايسر البقاء في منصبه، إلا أن الأخير أصر عبى موقفه معتبرًا أن تعيين سكاراموتشي في هذا المنصب خطأ كبيرا، ويشار إلى أن سكاراموتشي هو خبير مالي في وول ستريت ومؤيد لترامب منذ فترة طويلة.

في سياق آخر، كان شون سبايسر، قد أعلن الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة وإسرائيل مهتمتان بعدم تمكين إيران في جنوب سوريا نتيجة للهدنة.