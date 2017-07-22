الحرس الثوري الإيراني يوقف زورقا سعوديا ويحتجز طاقمه

أوقفت قوات المنطقة البحرية الثانية للحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الجمعه، زورقاً سعودياً للصيد، بالقرب من جزيرة فارسي في مياه محافظة بوشهر الإيرانية.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser إيران تطالب السعودية بالإفراج عن صيادين ودفع تعويض عن قتل بحار

وقال مدير العلاقات العامة في مؤسسة الثروة السمكية بمحافظة بوشهر، إردشير ياراحمدي، اليوم السبت، 22 يوليو/تموز، إن الحرس الثوري اعتقل خمسة أشخاص يحملون الجنسية الهندية كانوا علي متن الزورق تمهيداً للتحقيق معهم، وذلك وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا".

وصرح ياراحمدي، أن زورق الصيد هذا، هو الثاني للسعودية الذي ينتهك مياه إيران الإقليمية خلال الشهر الحالي.