الكونغرس الأمريكي يعلن مشروع قانون العقوبات ضد روسيا

نشر الكونغرس الأمريكي على موقعه عبر الانترنت مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على إيران وروسيا، والذي سوف يجري عليه التصويت من قبل مجلس النواب يوم 25 يوليو/تموز.

وبعث نص مشروع القانون العقوبات الأمريكية ضد روسيا إلى مجلس نواب الكونغرس الأمريكي في 12 يوليو/ تموز وذلك بعد شهر بالضبط بعد اقتراحه من قبل مجلس الشيوخ. ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على نص الوثيقة في 15 يونيو/ حزيران الماضي.

© AP Photo/ Mohammed Zaatari أعضاء الكونغرس يقدمون مشروع العقوبات على حزب الله

ويقترح مشروع القانون، على وجه الخصوص، للحد من تمويل البنوك الروسية الموجودة تحت ظل العقوبات، لمدة قدرها 14 يوما، وأما شركات النفط والغاز سيحد من تمويلها لمدة تصل إلى 30 يوما.

وتشير الوثيقة أيضا أن رئيس الولايات المتحدة يمكن أن يفرض عقوبات على أولئك الذين يعتزمون الاستثمار في بناء خطوط أنابيب التصدير الروسية بأكثر من خمسة ملايين دولار سنويا أو مليون دولار في وقت واحد، أو يعتزمون بتقديم الخدمات أو التكنولوجيا أو تقديم الدعم الإعلامي للمشاريع الروسية.

ويعتبر الكونغرس، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لا يجب أن تؤثر على التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الفضاء ومع وكالة "ناسا" الفضائية.

وذكرت قناة "سي إن إن" في وقت سابق، نقلا عن مصادر للكونغرس أن بعض الشركات الأمريكية وقفت مع تغيير قانون العقوبات، لأنها قد تؤثر سلبا على الأعمال التجارية. ومن بين تلك الشركات، شركات طاقة ونفط عملاقة، وهم اكسون وجنرال إلكتريك.