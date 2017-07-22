وفد روسي يزور سوريا في مهمة إنسانية

أفاد النائب الروسي، العقيد الطيّار، نيكولاي أنطوشكين أنّ وفداً من نواب مجلس الدوما الروسي وشخصيات العامة وممثلي مجتمع الأعمال سوف يسافرون في آب/أغسطس إلى سوريا في مهمة إنسانية.

وقال أنطوشكين: "في أغسطس/آب، سيقوم وفد يتألف من مجموعة من النواب والشخصيات العامة وممثلي مجتمع الأعمال الروسي، بالتوجه إلى سوريا في مهمة إنسانية".

وأشار النائب إلى أن رحلة هي من تنظيم الجمعية الروسية العامة لقدامى محاربين القوات المسلحة الروسية و"نادي أبطال الاتحاد السوفياتي والاتحاد الروسي، جنبا إلى جنب مع ممثلي مجتمع الأعمال في إطار البرامج الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمجموعة العسكرية الروسية في سوريا.

وأضاف النائب "نحمل معنا: أدوات تدريبية، ألعاب لوحية، لعبة الداما والشطرنج ومكيفات هواء الصناعية، معدات لمركز الاسترخاء النفسي، ملعب رياضي متعدد الأغراض والكتب لإنشاء مكتبة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوفد سينقل مساعدات إنسانية للأطفال السوريين، ولا سيما الملابس والمواد الغذائية.