روسيا تعلق رسميا على مشروع العقوبات ضد موسكو وطهران

قال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن روسيا تنظر بشكل سلبي إلى مشروع القانون الاميركي حول عقوبات ضد موسكو وطهران.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA مسئول جديد بالبيت الأبيض يحذف تغريدات دعم فيها هيلاري كلينتون وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال كيف يقيم الكرملين مشروع القانون المذكور، أنه يقيمه "سلبيا للغاية".





وينص مشروع القانون، من بين أمور أخرى، على فرض قيود على روسيا في مجال الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بمشروع "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز إلى أوروبا.





والجدير بالذكر أن الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي الكونغرس الاميركي اتفقوا على مشروع قانون حول عقوبات ضد روسيا وإيران. وتم نشر نص المشروع على موقع الكونغرس، ومن المقرر أن يجري التصويت عليه خلال الأسابيع القادمة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ.