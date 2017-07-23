روسيا قادرة على طرد أمريكا من سوريا باعتراف جنرال أمريكي كبير

صرح رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، أنه لدى موسكو القدرة على طرد القوات الأمريكية من سوريا، بسبب شرعية الوجدو العسكري الروسي في سوريا، وفق قناة "المنار".

ونقلت القناة عن مجلة "نيوزويك" الأمريكية قول توماس، أثناء تواجده في مؤتمر "أسبين" الأمني بولاية كولورادو الأمريكية، "روسيا حصلت على موطئ قدم لها في سوريا أكثر مصداقية من الولايات المتحدة، وقد تستخدم هذا النفوذ لطرد وإخراج القوات الأمريكية من هناك".

وفي تصريح مسبق للجنرال توماس، قال إن قرار الولايات المتحدة بإنهاء برنامج المخابرات المركزية الأمريكية الخاص بتدريب جماعات مسلحة معينة تحارب الرئيس السوري بشار الأسد، وإمدادها بالسلاح لم يكن تنازلا لروسيا حليف الأسد.