العثور على 8 قتلى و28 جريحا في مقطورة شاحنة في ولاية تكساس الأمريكية

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العثور على 8 قتلى و28 جريحا في مقطورة شاحنة في ولاية تكساس الأمريكية

يتبع….