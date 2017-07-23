الملك سلمان يعقد جلسة مباحثات مع أردوغان بجدة

عقد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز جلسة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بجدة، لاستعراض العلاقات بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.