بالفيديو..."العملاق الأسود" يفاجأ السياح على شواطئ بحر البلطيق

ذكر موقع Die Welt أن أكبر غواصة نووية في العالم "دميتري دونسكوي" ظهرت فجأة للسياح الذين كانوا يستجمون على شواطئ بحر البلطيق. وكانت الغواصة متجهة من سيفيرودفينسك إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في العرض العسكري.

وكتب الموقع "كان يسبح في البحر العملاق الأسود. عبر بحر البلطيق إلى روسيا تسبح أكبر غواصة نووية في العالم. وبدت المراكب الشراعية بالمقارنة معها كلعبة صغيرة".

ويبلغ طول الغواصة الروسية "دميتري دونسكوي" 172 متر، وعلى متنها من 150 إلى 180 بحارة. وتحمل الغواصة صواريخ بالستية عابرة للقارات.