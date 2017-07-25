الولايات المتحدة ترسل إلى الجماعات الكردية 190 مركبة محملة بالسلاح الثقيل والمدرعات

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko أسباب تقرب تركيا من روسيا وحديث عن عجز أمريكا جمع أسلحتها من الأكراد

أوضح ممثل "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي طلب عدم كشف اسمه، الوضع قائلا: "في إطار العملية الجارية لتحرير الرقة، أرسلت الولايات المتحدة لنا مدرعات وأسلحة ثقيلة تم توريدها من أراضي كردستان العراق. وكانت 190 مركبة تقوم بتوريد السلاح، خلال العشرة أيام الماضية أرسلت الولايات المتحدة لنا يوميا السلاح الثقيل والمدرعات. كما تورد الولايات المتحدة السلاح إلى القواعد التي تم بناؤها في منطقة تمركزنا. وبشكل عام، توجد في منطقة روج آفا حوالي 8 قواعد أمريكية. كما توجد قاعدتان جويتان. أحيانا يتم توريد السلاح عبر الجو. نحتاج للسلاح الأمريكي لأننا نحارب أكبر تنظيم إرهابي عالميا".

يذكر أن أنقرة تعارض توريد السلاح إلى "وحدات حماية الشعب" (YPG). من جانبها تعلن الولايات المتحدة أنها أبلغت تركيا عن تقديم المساعدات إلى "وحدات حماية الشعب" مشيرة إلى أنه بعد نهاية العملية في الرقة ستتم استعادة السلاح.