النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات على روسيا وإيران

صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم الثلاثاء لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية برغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع.

هذا وصوت لمشروع القرار 419 عضوا، بينما صوت ثلاثة أعضاء ضد هذا القرار.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب.

ولم يعلن زعماء مجلس الشيوخ موعد مناقشة مجلسهم لمشروع قانون مجلس النواب.

ووفقا لـ"رويترز"، قال البيت الأبيض إن ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيوقع مشروع القانون.

يذكر أن مشروع القرار يجب ان ينظر به من قبل مجلس الشيوخ، وبعد ذلك، إذا تمت الموافقة عليها يرفع للرئيس للتوقيع عليها. وفي حال اعتمدت هذه العقوبات الجديدة ستكون الأشمل والأوسع منذ منذ بداية عام 2014، بسبب الأحداث في القرم وأوكرانيا وبما يسمى بـ"التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.