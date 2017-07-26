مهلة غير محددة للحوار بين كوريا الشمالية والجنوبية

أكدت وزارة شؤون التوحيد في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن اقتراحات سيئول بشأن مد جسور الحوار مع كوريا الشمالية ليست محددة بإطار زمني، وأنهم في كوريا الجنوبية سينتظرون بصبر الرد من بيونغ يانغ.

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موسكو- سبوتنيك. نقلت وكالة "يونهاب" عن ممثل الوزارة، بيك تي هيون، اليوم: "لا يوجد حتى الآن رد من قبل كوريا الشمالية،ولكن ليس هناك إطاراً زمنياً أمام هذا الحوار، والحكومة ستنتظر بصبر رداً إيجابياً".

وأشار الممثل إلى أنه، "في الماضي كانت هناك عدة حالات جرت فيها مباحثات مع كوريا الشمالية، دون أن يكون هناك تنبؤ بحدوثها".

والجدير بالذكر، أن رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، كان قد طرح فكرة استئناف الحوار بين سيئول وبيونغ يانغ خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.