برلين: الولايات المتحدة لا تملك الحق في إجبار الشركات الألمانية كيف تتعامل مع شركائها الروس

أعربت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، أولريكي ديمير، اليوم الأربعاء 26 يوليو/تموز، عن قلق بلادها من العقوبات الأمريكية، التي فرضها الكونغرس أمس الثلاثاء على روسيا وإيران.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA البيت الأبيض: ترامب يدعم فرض عقوبات ضد روسيا

وقالت أولريكي إن إن الولايات المتحدة لا تملك الحق في إجبار الشركات الألمانية، كيف تتعامل مع شركاء الأعمال الأجانب بما في روسيا.

وطالبت بضرورة التنسيق الوثيق بين أمريكا والاتحاد الأوروبي في مسائل العقوبات على روسيا ضروري، مضيفا "لا يجب أن تصبح الصناعة الأوروبية هدفا لتلك العقوبات".

وتابعت قائلة "نحن نرى أن هدف العقوبات لا يجب أن يصبح الصناعة الأوروبية… عدا ذلك، من الضروري استمرار التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في سياسة العقوبات بحق روسيا. سنبحث مشروع القانون المعتمد من هذا المنطلق".

وبدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزرة الخارجية الألمانية، مارتين شيفر، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأميركية الجديدة عل روسيا، تثير القلق، ليس فقط لدى الصناعات الألمانية، مشيرا إلى أن العقوبات لا يجب أن تصبح آلة للسياسة الصناعية لصالح الولايات المتحدة.

وقال شيفر في مؤتمر صحفي: "هذا يثير القلق، ليس فقط لدى [قطاع] الصناعات الألماني".

وأضاف

"أعتقد أن العقوبات على روسيا، لا يجب أن تصبح آلة للسياسات الصناعية لصالح الولايات المتحدة".