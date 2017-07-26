طرد النائبين العربيين أحمد الطيبي وأسامة السعدي من الكنيست

أخرج حراس الكنيست الإسرائيلي النائبين عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي، وأسامة السعدي، من جلسة عقدت اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، برئاسة النائب عن "حزب الليكود" أمير أوحانا.

© Sputnik. Aleksey Nikolskiy إسرائيل ترد بقوة على أردوغان

القدس — سبوتنيك. بحثت الجلسة "قانون القومية" الذي يقضي بترسيخ مكانة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي ويستثني الأقلية العربية الإسرائيلية.

وذكر راديو "صوت إسرائيل"، أنه كان من المقرر أن يحضر جلسة اللجنة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلا أنه أعلن إلغاء مشاركته بسبب قيامه بإجراء مشاورات أمنية.

وتم إبعاد النائبين الطيبي والسعدي بعد أن شهدت الجلسة أجواء صاخبة، على خلفية أن الطيبي وصف القانون بالعنصري ووقوع ملاسنات مع نواب من أحزاب اليمين الإسرائيلي.