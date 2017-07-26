قلق ألماني بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتين شيفر، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، تثير القلق، ليس فقط لدى الصناعات الألمانية، مشيرا إلى أن العقوبات لا يجب أن تصبح وسيلة للسياسة الصناعية لصالح الولايات المتحدة.

© Sputnik. Maksim Blinov الغرفة التجارية الأمريكية في موسكو: وسط الأعمال الأمريكي يعتبر العقوبات الجديدة ضد روسيا خطأ

برلين — سبوتنيك. وقال شيفر في مؤتمر صحفي "هذا يثير القلق، ليس فقط لدى قطاع الصناعات الألماني".

وأضاف شيفر "العقوبات على روسيا، أظن بأنها، لا يجب أن تصبح وسيلة للسياسة الصناعية لصالح الولايات المتحدة".

هذا وكان مجلس النواب الأمريكي قد صوت بأغلبية ساحقة (419 مقابل 3)، أمس الثلاثاء، لصالح مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا، قبل مناقشته في مجلس الشيوخ والتوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي. وينص مشروع القانون على الحد من صلاحيات الرئيس في رفع العقوبات وإعطاء الكونغرس القول الفصل في هذه المسائل. ويمنح مشروع القانون الجديد أيضاً قوة القانون للعقوبات العاملة على أساس الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما. وكل هذا يعقد إلى حد كبير أي آفاق لرفع العقوبات، بغض النظر عن كيفية التطور المستقبلي للعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأعلن الكرملين أنه يقيم مشروع القانون بشكل "سلبي للغاية"، أما الاتحاد الأوروبي فوصفه بـ"إجراءات أحادية الجانب من قبل واشنطن".