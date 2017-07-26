المخرج الروسي المحتجز بالإمارات يشكر خارجية بلاده لإخراجه من الحجز

وكانت إدارة المباحث الجنائية الإماراتية احتجزت المخرج مانوكيان، لاستخدامه مروحية رباعية دون طيار لتصوير حفل زفاف في مسجد الشيخ زايد الكبير.
وقال مانوكيان لـ"سبوتنيك": لولا القنصلية الروسية ووزارة الخارجية، لكنا مازالنا نقبع في السجن، لقد أخرجونا على الأقل من هناك، وبالطبع شكرا لهم على ذلك".
وأضاف "على كل حال، القضية عبثية، كان يمكن إغلاقها، أو إجراء المحكمة على الأقل، وإغلاقها وإخراجنا من البلاد".
ويواجه المخرج مانوكيان عقوبة تتراوح بين الغرامة والسجن. وقضيته موجودة الآن في مكتب المدعي العام للأمن الوطني، ولم يعرف بعد تاريخ جلسة المحكمة بهذه القضية، وهو ممنوع وفريق تصويره من مغادرة البلاد.
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