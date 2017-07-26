المخرج الروسي المحتجز بالإمارات يشكر خارجية بلاده لإخراجه من الحجز

توجه المخرج الروسي المحتجز بالإمارات، أريك مانوكيان، بالشكر عبر وكالة "سبوتنيك"، إلى كل من القنصلية الروسية في الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الخارجية الروسية، على دورهما في إخراجه من الحجز لدى إدارة المباحث الجنائية، واصفا القضية التي يواجهها بـ "العبثية".

وكانت إدارة المباحث الجنائية الإماراتية احتجزت المخرج مانوكيان، لاستخدامه مروحية رباعية دون طيار لتصوير حفل زفاف في مسجد الشيخ زايد الكبير.

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وقال مانوكيان لـ"سبوتنيك": لولا القنصلية الروسية ووزارة الخارجية، لكنا مازالنا نقبع في السجن، لقد أخرجونا على الأقل من هناك، وبالطبع شكرا لهم على ذلك".

وأضاف "على كل حال، القضية عبثية، كان يمكن إغلاقها، أو إجراء المحكمة على الأقل، وإغلاقها وإخراجنا من البلاد".

ويواجه المخرج مانوكيان عقوبة تتراوح بين الغرامة والسجن. وقضيته موجودة الآن في مكتب المدعي العام للأمن الوطني، ولم يعرف بعد تاريخ جلسة المحكمة بهذه القضية، وهو ممنوع وفريق تصويره من مغادرة البلاد.