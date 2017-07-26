مستشار النمسا: الاقتصاد الأوروبي لن يكون قادرا على "هضم" انضمام تركيا

أعلن مستشار النمسا، كريستيان كيرن، أن تركيا ليست مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، هذا لأن اقتصاد الاتحاد الأوروبي ببساطة لا يمكن أن يتحمل انضمامها.

موسكو — سبوتنيك. وقال كيرن، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه" إن "أوروبا لن تستطيع في حياتها أبدا هضم انضمام تركيا اقتصاديا". وأضاف، مشيرا إلى أنقرة "أنتم ببساطة غير مرشحين للانضمام".

بالإضافة إلى ذلك، صرح المستشار أنه في مسألة حقوق الإنسان، تركيا "تجاوزت كل الحدود تقريبا"، ودعا تركيا مرة أخرى لوقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

هذا وقد عقد الاتحاد الأوروبي وتركيا، يوم أمس الثلاثاء، لقاء على المستوى الوزاري لمناقشة جدول الأعمال العام ومحاولة تخفيف التوتر في العلاقات على خلفية اعتقال السلطات التركية ممثلي الأوساط الأكاديمية والصحفيين ورجال السياسة من صفوف المعارضة.

وكان البرلمان الأوروبي أقر مشروعا، في 6 تموز/ يوليو، يطلب تعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إذا طبقت أنقرة تعديلا دستوريا تمت الموافقة عليه في استفتاء جرى في نيسان/أبريل الماضي، ويمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية واسعة النطاق.

وتوترت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء، بعدما اتهم أردوغان بعض الدول بـ "ممارسة النازية".

واقترح أردوغان إجراء استفتاء بشأن ما إذا كان الأتراك يريدون مواصلة مساعيهم للانضمام للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد التي بدأت عام 2005، توقفت منذ سنوات، بسبب عدم استكمال تركيا معايير الانضمام للاتحاد.