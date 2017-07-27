الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا

اتفق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون حول فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

© AP Photo/ النواب الأمريكي يوافق بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات على روسيا وإيران

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السناتور بوب كروكر، تأكيده أن أعضاء المجلس مستعدون للتصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.

والجدير بالذكر، أن مجلس النواب الأمريكي تبنى يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون حول تشديد العقوبات ضد كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية. ومن أجل إقرار القانون يجب أن يصوت عليه مجلس الشيوخ ويوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وينص مشروع القانون، من بين أمور أخرى، على تقليص الموعد الأقصى لتمويل المصارف الروسية الواقعة تحت طائلة العقوبات.