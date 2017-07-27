ميلانيا وإيفانكا ترامب ضمن أجمل السياسيين في واشنطن

وقالت السيدة الأمريكية الأولى البالغة من العمر 47 عاما، إنها لا تحب التجربة في مسائل الموضة، وتحب أن تلبس بحسب الحدث أو المؤتمر الرسمي. وقالت إيفانكا البالغة من العمر 35 عاما، إنها تحب التأمل والتفكر في الهواء الطلق مع أطفالها.

© AP Photo/ Evan Vucci بالصور.. ميلانيا من نصيب بوتين

وقدمت صحيفة "ذي هيل" قائمة أجمل السياسيين حسب الترتيب الأبجدي. وتم تحديد المرشحين على أساس وجهات نظر الزملاء والأصدقاء والقراء.

وأصبح من المعروف، في يونيو/حزيران، أن سكان الولايات المتحدة بدؤوا بعمل الجراحة التجميلية، ليكونوا شبيهين بميلانيا ترامب.

وفاز دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو متزوج للمرة الثالثة. فتزوج ميلانيا، التي أصغر منه بـ 24 عاما في عام 2005. ولديهم ابن اسمه بارون.

وتعمل إيفانكا ترامب سيدة أعمال في مجال التجارة وعرض الأزياء، وهي كاتبة وواحدة من الأطفال الثلاثة لدونالد ترامب من زوجته التشيكوسلوفاكية الرياضية وعارضة الأزياء إيفانا ترامب. وتقوم حاليا إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر بشغل مناصب مساعدي الرئيس الأمريكي.