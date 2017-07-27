تدريبات بحرية إسرائيلية مع الأسطولين الأمريكي والفرنسي

أجرت الوحدات الخاصة في قوات سلاح البحرية الإسرائيلي تمرينا مشتركا مع الأسطولين الأمريكي والفرنسي، في الأسبوعين الماضيين.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON قطر وبريطانيا تجريان تدريبات عسكرية بحرية (صور)

القدس — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، "تدربت القوات ضمن التمرين الذي أُطلق عليه اسم "نوڤيل مليندا" على تشغيل وتنظيف الألغام تحت الماء، وكيفية الرد على العمليات التخريبية العنيفة التي يمكن تنفيذها بواسطة القنابل المائية أو الأجسام المخفية".

وأضاف أدرعي "هذه ليست المرة الأولى التي تتدرب فيها قوات سلاح البحرية بالاشتراك مع القوات الأمريكية في إطار تمرين "نوفيل مليندا"، ولكن هذه هي السنة الأولى التي يأتي فيها الأسطول الفرنسي لإسرائيل للاشتراك في التمرين".

وأكد أدرعي على أن التدريبات تعزز إمكانية القوات من أجل الاستعداد لجميع التحديات المستقبلية في البحر. وتعزز آلية التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة للعمل سويا كقوة واحدة في السنوات المقبلة.