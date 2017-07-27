إيران تختبر جهازا مخصصا لإطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء

اختبرت إيران مركبة الإطلاق الفضائية "سيمورغ فينيكس"، التي يمكن استخدامها لإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

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وقال التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، 27 يوليو/تموز، إن "مركز الإمام الخميني للفضاء افتتح رسمياً بالاختبار الناجح لمركبة الاطلاق الفضائية سيمورغ"، وذلك وفقا لرويترز.

وأضاف، أن "سيمورغ يمكنه وضع قمر صناعي يصل وزنه إلى 250 كيلوغراما إلى مدار 500 كلم (311 ميلا)".