تسجيل
04:40 28 يوليو/ تموز 2017
مباشر
    بحث
    عاجل:
    هيلاري كلينتون

    هيلاري كلينتون تكشف في مذكراتها أسرار الانتخابات الأمريكية

    © AP Photo/ Patrick Semansky
    العالم
    انسخ الرابط
    0 8910

    قال ناشر مذكرات هيلاري كلينتون التي ستصدر في 12 سبتمبر/ أيلول ِإنها تتناول فيها محاولتها الفاشلة للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي تحت اسم (وات هابند) أو (ما حدث) وهو بيان أكثر منه سؤال.

    وجاء في مواد دعائية أصدرتها دار نشر سايمون أند شوستر، إن من بين الأمور التي قالت المرشحة الديمقراطية إنها حدثت التمييز ضدها بوصفها أول امرأة تترشح للرئاسة عن أحد الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة و"الاعتداء الذي لم يسبق له مثيل على ديمقراطيتنا من قبل عدو أجنبي"، بحسب "رويترز".

    وشهد موظفون في حملة كلينتون وفي مقر الحزب الديمقراطي سرقة آلاف الرسائل الداخلية بالبريد الإلكتروني ونشرها على الإنترنت العام الماضي. وقالت وكالات المخابرات الأمريكية إن أجهزة مخابرات روسية سرقت رسائل البريد الإلكتروني ضمن محاولة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإضعاف فرص فوز كلينتون بالرئاسة.

    ونفى بوتين الاتهامات وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشككه في النتائج التي توصلت إليها أجهزة المخابرات التي يشرف عليها.

    وفي تغريدة، يوم الخميس، قالت كلينتون "إن كتابة مذكرات "ما حدث" كان صعبا مثل ما نراه كل يوم ونحن نتقدم للأمام ونصد ما نتعرض له من هجمات. يحدوني أمل أن يحقق (هذا الكتاب) الفائدة المرجوة".

    وكتبت كلينتون في مقدمة الكتاب "فيما مضى ولأسباب أحاول شرحها…كثيرا ما شعرت أن علي أن أتوخى الحذر في العلن كأنني أسير على حبل مشدود بلا شبكة أسفله".

    وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي توقعت فوز وزيرة الخارجية السابقة بالانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني لم تحصل كلينتون إلا على 227 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 304 أصوات لترامب. لكنها فازت بالتصويت الشعبي بفارق نحو 2.9 مليون صوت عن ترامب.

    انظر أيضا:

    بعد أن قارنته بهتلر...بوتين: هيلاري كلينتون امرأة مفعمة بالطاقة
    كلينتون تعتبر "تغريدة ترامب الغامضة" بأنها رسالة سرية لروسيا
    ترامب: لم أكن بحاجة إلى معلومات تضر بسمعة كلينتون من روسيا
    حقيقة اجتماع نجل ترامب بمحامية روسية وعدته بإعطاء معلومات تفضح كلينتون
    ترامب: أوباما لم يعمل شيئا تجاه روسيا آملا بفوز كلينتون
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الانتخابات الأمريكية, أسرار, كتاب جديد, مذكرات, هيلاري كلينتون, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مهرجان صيف موسكو
    بهجة الصيف تعود إلى موسكو
    أنقرة لازم تتخلّى عن اس-400!
    واشنطن: أنقرة لم تتخل عن "إس-400" الروسية
    إم إس-21 جيل جديد من الطائرات
    "إم إس-21" جيل جديد من الطائرات

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك