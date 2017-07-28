إصابة 48 في حادث قطار بإسبانيا (صور)

قالت خدمات الطوارئ الإسبانية، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز، إن حادث قطار وقع في محطة فرانثيا ببرشلونة، أسفر عن وقوع عشرات الإصابات.

وأشارت خدمات الطوارئ، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 48 شخصا، فيما لم ترد أنباء عن ضحايا.

BREAKING: 48 injured including 7 seriously after a train crashed into the podium at Barcelona train station, Spain. pic.twitter.com/OqvzHI8uLd

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وأضافت أن 18 من المصابين على الأقل يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة.

BREAKING: 48 injured including 7 seriously after a train crashed into the podium at Barcelona train station, Spain. pic.twitter.com/OqvzHI8uLd — News_Executive (@News_Executive) July 28, 2017

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وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن الحادث وقع نتيجة عدم تمكن القطار من التوقف واصطدامه بالرصيف.