إصابة 48 في حادث قطار بإسبانيا (صور)

وأشارت خدمات الطوارئ، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 48 شخصا، فيما لم ترد أنباء عن ضحايا.

BREAKING: 48 injured including 7 seriously after a train crashed into the podium at Barcelona train station, Spain. pic.twitter.com/OqvzHI8uLd

وأضافت أن 18 من المصابين على الأقل يحتاجون لرعاية طبية في المستشفى، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة.

وأوضحت وسائل إعلام إسبانية أن الحادث وقع نتيجة عدم تمكن القطار من التوقف واصطدامه بالرصيف.