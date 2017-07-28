تدريبات استكشافية لعسكريي روسيا ومصر وفنزويلا وكازاخستان

نفذ عسكريو روسيا ومصر وفنزويلا وكازاخستان أول سباقات تدريبية على المعدات العسكرية الروسية تمهيداً للمسابقة الدولية "تقنية خبراء المدرعات"، التي ستجري خلال الألعاب العسكرية الدولية في منطقة فورونيج.

موسكو — سبوتنيك. أفاد المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الغربية الروسية، أن "الألعاب العسكرية الدولية — 2017 ستجري في 22 ميدان تدريب في روسيا، بيلاروسيا، أذربيجان، كازاخستان والصين. وستستمر المنافسات لمدة أسبوعين — من 29 يوليو/ تموز إلى 12 أب/ أغسطس.

وأضاف المكتب الصحفي، "أجرت الفرق العسكرية للسائقين من روسيا، ومصر، وفنزويلا وكازاخستان أولى السباقات الاستكشافية على طريق محدث للسباق الجماعي خلال المسابقة الدولية "تقنية خبراء المدرعات"، التي ستجري خلال الألعاب العسكرية الدولية (أرميا-2017) في منطقة فورونيج. وستستقل الفرق الأجنبية والروسية المعدات المستخدمة في الجيش الروسي".

وتجري المسابقات العسكرية الدولية "تقنية خبراء المدرعات " في 3 آب/ أغسطس، في مدينة أوستروغوجسك في منطقة فورونيج وتشمل ثلاثة أجزاء: السباق الفردي، السباق الجماعي ومسابقة القادة. ستختتم السباقات بالجزء الأكثر إثارةً، وهو السباق الجماعي وحفل ختامي مع منح الجوائز للفائزين.