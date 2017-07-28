مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم بسلاح أبيض في متجر بهامبورغ

أعلنت الشرطة الألمانية بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخرون، إثر قيام شخص مسلح بسكين بهجوم في متجر بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا، اليوم الجمعة 28 يوليو/ تموز.

وأفادت وكالة "رويترز" أن الشرطة احتجزت منفذ الهجوم، بالتزامن مع إطلاقها تحذيرات للسكان بعدم التواجد في المنطقة التي شهدت الواقعة.

وقالت شرطة هامبورغ عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه لم يتسن لها حتى الآن التحقق من الدوافع وراء تنفيذ الهجوم، أو تحديد عدد المصابين.

في سياق آخر، أنهى رجل حياته في برلين عندما كان يهرب من الشرطة وقد قفز من شرفة منزله عند ملاحقة الشرطة، ليتضح فيما بعد أن الشرطة أخطأت والملاحق كان بريئا، أبلغت الشرطة الرجل المسكين الأربعاء قبل الماضي، بأنه تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه لغرامة لم يسددها وقدرها 1500 يورو