القوات الجوية الأمريكية تعلن عن مناقصة لشراء أنسجة حية روسية

نشرت القيادة في سلاح الجو الأمريكي على الموقع الحكومي للشراء، مناقصة لشراء "غشاء زلالي" و"حمض نووي ريبوزي" من جسم شخص روسي.

© Fotolia/ DigitalGenetics فك شيفرة الحمض النووي لجميع الكائنات الحية

ويعتبر الغشاء الزلالي غشاء من النسيج الرخو يقع بين محفظة المفصل وتجويف المفصل في المفاصل الزلالية ويحتوي الغشاء على خلايا طلائية تفرز السائل الزلالي الذي يملأ تجاويف المفاصل ويزلقها ويسهل حركتها، بينما الحمض النووي الريبوزي يشارك في تنفيذ المعلومات الوراثية البشرية.

وجاء في المناقصة، أنه يجب على العينات أن تكون مجمدة، وأن " الغشاء الزلالي" يجب أن لا يتعدى وزنه 0.25 غرام، ويمكن أن تكون العينات من أشخاص (متبرعين) مختلفين.

وشددت القوات الجوية، أنه يجب على البائع توفير معلومات عن الحالة الصحية للمتبرع الذي لا ينبغي أن يكون لديه أمراض في الجهاز العضلي الهيكلي أو الإيدز والتهاب الكبد وغيرها من الأمراض.

كما جاء في نص المناقصة، أن قوات سلاح الجو الأمريكية، غير مهتمة بعينات للأنسجة من أشخاص أوكرانيين، وحصرا يجب أن يكون المتبرع روسيا.

ويجب على البائع أيضا تقديم عينات من الأنسجة والحمض النووي للجهة المانحة، حيث يجب إرسال العينات إلى القاعدة الجوية "ليكلاند" (سان أنطونيو، مقاطعة تكساس)، في غضون عشرة أيام بعد تلقيه المال.