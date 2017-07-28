هل يدفع ترامب فاتورة غداء إيفانكا مع الأمين العام للأمم المتحدة

التقت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته غير الرسمية، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على مأدبة غداء بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، وسط مساع من الرئيس الأمريكي لخفض التمويل المقدم للمنظمة.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST صحيفة أمريكية: ترامب كلف مساعديه بالبحث عن طريقة للخروج من الاتفاق النووي الإيراني

وعلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على اللقاء في ظل محاولات ترامب خفض الدعم الأمريكي للمنظمة، وتساءلوا في سخرية عمن سيقوم بدفع فاتورة غداء ابنة الرئيس مع أمين عام الأمم المتحدة.

وينظر لإيفانكا باعتبارها شخصية مؤثرة لدى والدها كما أن زوجها جاريد كوشنر مستشار كبير للرئيس أيضا.

وحسب "رويترز" قال مسؤول بالبيت الأبيض إن غوتيريس اجتمع مع إيفانكا لبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد تدشين آلية اقتصادية بالبنك الدولي لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال".

وخلال قمة مجموعة العشرين، في ألمانيا أوائل يوليو/ تموز الجاري، دشن البنك الدولي برنامجا للقروض يهدف لتوفير أكثر من مليار دولار لدعم المرأة في ريادة الأعمال بالدول النامية وهو مشروع أطلقته إيفانكا قبل خمسة أشهر.

ولم يصدر من الأمم المتحدة حتى الآن تعليق بشأن اللقاء الذي عقد اليوم.

The earlier we can engage girls in fields like STEM the more we can create inclusion for them. @IvankaTrump @BetsyDeVosED @amhistorymuseum pic.twitter.com/uoX6zcqhn4 — US Dept of Education (@usedgov) July 26, 2017

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، إذ تقدم 22 % منها والمخصصة لعامين وقوامها 5.4 مليار دولار، كما تقدم 28.5 % من ميزانية بعثات حفظ السلام الدولية التي تبلغ قيمتها 7.3 مليار دولار.