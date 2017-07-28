بعد اتهامه بتسريب معلومات...ترامب يقيل كبير موظفي البيت الأبيض

وأعلن ترامب التغيير في تغريدة على تويتر، يوم الجمعة، بعد يوم من قيام مدير الاتصالات الجديد بالبيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي باتهام بريباس بتسريب معلومات للصحفيين.
وقال ترامب "يسرني أن أبلغكم إنني اخترت للتو الجنرال والوزير جون إف.كيلي كبيرا لموظفي البيت الأبيض. إنه أمريكي عظيم".
I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American….— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017
ووفقا لـ"رويترز"، قال البيت الأبيض، إن ترامب أخبر بريباس قبل أسبوعين بهذا القرار.
وفي السياق نفسه، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن جون كيللي سوف يباشر مهام عمله الجديدة كرئيس لفريق ترامب الرئاسي، صباح الاثنين المقبل 31 يوليو/تموز.
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