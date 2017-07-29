أمين عام الأمم المتحدة يدين التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن "الأمين العام يدين إطلاق صاروخ بالستي آخر قد يكون عابرا للقارات، من قبل كوريا الشمالية يوم 28 تموز/يوليو. وهذا يدل من جديد على انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولية".
وورد في البيان كذلك أن "الأمين العام يجدد دعوته لقيادة كوريا الشمالية إلى الرد على مقترحات كوريا الجنوبية بإعادة فتح قنوات للاتصال، وخاصة للعسكريين من أجل التخفيف من مخاطر الأخطاء وسوء التفاهم وتخفيض التوتر".
ويأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية مساء الجمعة ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، باتجاه جزيرة هوكايدو اليابانية. وكانت هذه أول تجربة صاروخية تجريه كوريا الشمالية بالليل.
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