كيم جونغ أون: الأراضي الأمريكية بالكامل تقع في النطاق الهجومي لصواريخنا

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن التجربة الصاروخية الاخيرة التي أجرتها بلاده، اليوم السبت، تعتبر "تحذيرا شديدا" للولايات المتحدة.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تعلن إطلاق ناجح ثاني لصاروخ بالستي

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية أن "الزعيم أعلن أن البلاد قامت بإطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات بهدف توجيه تحذير شديد للولايات المتحدة، لكي تفهم بأنها لن تكون في مأمن في حال أقدمت على المساس بدولتنا".

وأشار الزعيم الكوري إلى أن التجربة الصاروخية الأخيرة أثبتت قدرة كوريا الشمالية على إطلاق الصواريخ في أي وقت ومن أي مكان، وأنها قادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.

وأضاف كيم جونغ أون أن التهديدات العسكرية الأمريكية والعقوبات تزيد من عزم كوريا الشمالية على تطوير السلاح النووي، الذي يعتبر "قوة استراتيجية للدفاع الوطني"، ولذلك لا يمكن إيقاف البرنامج النووي في البلاد.