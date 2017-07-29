كوريا الشمالية تعلن إطلاق ناجح ثاني لصاروخ بالستي

طوكيو — سبوتنيك. وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أمر بإطلاق الصاروخ وتابع العملية شخصيا من مركز قيادة.

ووفقا لمعلومات الوكالة، فان الصاروخ قطع مسافة 998 كلم، واستمر التحليق 47 دقيقة و12 ثانية، وبلغ ارتفاعه 3 آلاف و724.9 كلم. وأشارت الوكالة إلى أن إطلاق الصاروخ لم يشكل خطرا على الدول المجاورة.

وذكرت الوكالة أن التجربة جاءت بأمر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي نقلت عنه قوله إن برنامج أسلحة البلاد من الأصول التي لا تقدر بثمن ولا يمكن التراجع عنها أو استبدالها.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي أن التجارب الصاروخية أثبتت أن صواريخ كوريا الشمالية قادرة على إصابة أراضي الولايات المتحدة، مضيفا أن الصاروخ يهدف إلى توجيه "تحذير شديد" للولايات المتحدة".