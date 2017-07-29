إجلاء 10 آلاف شخص قبالة سواحل كارولينا الشمالية

أعلنت السلطات الأمريكية، مساء أمس الجمعة 28 يوليو/تموز عن إجلائها نحو 10 آلاف سائح من جزيرتين واقعتين قبالة سواحل ولاية كارولينا الشمالية.

© AP Photo/ Phelan M. Ebenhack مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية الأميركية

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إلى أن عملية الإجلاء تمت بسبب انقطاع التيار الكهربائي في الجزيرتين.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن سبب انقطاع الكهرباء، بسبب قطع حدث في الكابل الكهربائي الرئيسي في الجزيرتين، أثنا أعمال تصليح أحد الجسور الرابطة بين الجزيرتين وسواحل كارولينا الشمالية.

وقالت الوكالة إن عملية الإجلاء كانت إجبارية للجميع، ما عدا الأشخاص، الذين يملكون مساكن دائمة على الجزيرة.