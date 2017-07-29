زعيم كوريا الشمالية يشهد إطلاق الصاروخ الجديد "العابر للقارات" (فيديو)

بث التلفزيون الكوري الشمالي، اليوم السبت، 29 يوليو/تموز، شريط فيديو لزعيم البلاد، كيم جونغ أون، وهو يتابع إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات ليلة الجمعة.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تعلن إطلاق ناجح ثاني لصاروخ بالستي

وفي اللقطات التي بثها التلفزيون الكوري الشمالي، شوهد زعيم البلاد يشرف على إطلاق الصاروخ رفقة مع كبار المسؤولين والخبراء في الدولة.

ونقلت وسائل إعلام كورية شمالية عن كيم قوله، إن الاختبار "تحذير صارم" للولايات المتحدة، مؤكدا أن جميع أجزاء الأراضي الأميركية باتت تقع ضمن نطاق إطلاق الصواريخ. وعبر زعيم كوريا الشمالية عن "ارتياحه الكبير" من إطلاق الصاروخ الكوري الذي لمدة 47 دقيقة و12 ثانية، ووصل إلى أقصى ارتفاع عند 3.724.9 كم، لمسافة 998 كم.