سلاح الجو الأمريكي يرد "عسكريا" على صواريخ كوريا الشمالية

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب غاضب من الصين بسبب كوريا الشمالية

وأضاف البيان الذي صدر اليوم الأحد، ونقلته وكالة روتيرز، إن طلعة القاذفتين التي جرت يوم السبت كانت ردا مباشرا على التجربة الصاروخية لأخيرة والتجربة التي سبقتها في الثالث من يوليو/ تموز.