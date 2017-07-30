قاذفتان أمريكيتان تحلقان فوق شبه الجزيرة الكورية

صرح سلاح الجو الأمريكي في بيان، اليوم الأحد، إن قاذفتين أمريكيتين من طراز (بي-1بي) حلقتا فوق شبه الجزيرة الكورية ردا على التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية.

وأظهر فيديو صوره سلاح الجو اليوم تحليق إحدى القاذفتين على مستوى منخفض فوق قاعدة أسان الجوية في كوريا الجنوبية وتنفيذ عملية للتزود بالوقود في الجو. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS/ Yonhap قاذفتان أمريكيتان تشاركان في مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية

وقالت كوريا الشمالية إنها أجرت يوم الجمعة (28 يوليو تموز) تجربة ناجحة أخرى لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أثبت قدرته على ضرب كل البر الرئيسي الأمريكي مما أثار تحذيرا شديدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بيان سلاح الجو الأمريكي إن طلعة القاذفتين كانت ردا مباشرا على التجربة الصاروخية الأخيرة والتجربة التي سبقتها في الثالث من يوليو تموز.

وأضاف البيان أن القاذفتين انطلقتا من قاعدة جوية أمريكية في جوام قبل أن تنضم إليهما خلال التدريب مقاتلتان إحداهما يابانية والثانية من كوريا الجنوبية.