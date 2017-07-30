تركيا تعتقل عميلا بريطانيا كان برفقة صديقته وأمه

© REUTERS/ JONATHAN ERNST عميل للمخابرات الإسرائيلية هو مصدر المعلومات التي كشف عنها ترامب للافروف

وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية التي نقلت الخبر، إلى أن روبينسون كان جنديا سابقا لدى الجيش البريطاني، وأنه حارب إلى جانب حزب الاتحاد الديموقراطي في سوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولفتت الصحيفة إلى أن روبنسون تواجد في عام 2012 في أفغانستان، خلال مشاركته في صفوف الجيش البريطاني، وفي عام 2015 اعتقل بتهمة الإرهاب في بريطانيا، وقبيل اعتقاله قاتل إلى جانب حزب الاتحاد الديموقراطي المصنف ضمن قائمة الإرهاب لدى تركيا.

وذكر "ترك برس" أن روبينسون اعتقل بينما كان يقضي عطلته الصيفية برفقة صديقته وأمه في ولاية أيدن التركية، وذلك في 16 تموز/ يوليو، إذ أشار في إفادته للسلطات التركية أنه تلقى من حزب الاتحاد الديموقراطي تدريبا قتاليا، مؤكدا أنه لم يشارك معهم في أي اشتباك يذكر.