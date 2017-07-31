قاديروف: الغواصات الروسية جاهزة لضرب أي هدف في العالم

وكتب قاديروف في رسالة تهنئته بعيد البحرية الروسية على حسابه على موقع "إنستغرام"، "غواصاتنا النووية جاهزة إذا لزم الأمر لضرب أي هدف من أي نقطة في محيطات العالم".
Сегодня наша страна отмечает День Военно-Морского флота России. Это праздник многих тысяч мужественных матросов, мичманов, офицеров, которые в любое время года и при любой погоде несут нелёгкую службу на просторах мирового океана. Наш военный флот имеет славную историю. В его летописи сражения на Тихом океане, Балтийском, Северном, Чёрном и других морях, героические операции против подводных лодок и надводных кораблей противника в годы Великой Отечественной войны. И сегодня наш флот находится не только у родных причалов и в родных базах. Наши атомные подводные лодки готовы в случае необходимости поразить любую цель из любой точки всех океанов мира. Наша группировка в Средиземном море оказывает существенное влияние на ход операции против Иблисского государства в Сирии. Я искренне поздравляю с праздником министра обороны России Сергея Шойгу, Главнокомандующего ВМФ РФ Владимира Королёва, весь личный состав ВМФ, курсантов и ветеранов. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и удачи в ратной службе! #Кадыров #Россия #Чечня #ВМФ
وأضاف قاديروف أن يوم البحرية الروسية هو يوم عيد لكل البحارة الشجعان الذين يخدمون في أي وقت من السنة وفي ظروف الطقس الصعبة في محيطات العالم، مؤكدا أن البحرية الروسية لها تاريخ مجيد.
وأشار الرئيس الشيشاني إلى أن الأسطول الروسي ليس موجود فقط على الأراضي الروسية، وإنما أيضا في سوريا حيث يقاتل ضد إرهابيي تنظيم "داعش".
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