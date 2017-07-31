تسريبات ويكيليكس الجديدة تطال ماكرون

نشر موقع ويكيليكس أرشيف مكون من أكثر من 20 ألف رسالة وخطاب، خاص بفريق العمل والحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يغطي الفترة الممتدة مابين عامي 2009 – 2017.

وشكلت الرسائل المنشورة حاليا على شبكة الإنترنت حوالي 71800 رسالة إلكترونية، تبدأ من آذار/ مارس 2009 وتمتد حتى نيسان/ أبريل 2017، وسيتم نشر المراسلات المتبقية حالما يتم التحقق منها.

وكان موقع ويكيليكس قد ذكر في وقت سابق، إنه سيتم تسريب 9 غيغابايت من المعلومات المتعلقة بفريق العمل الخاص بالرئيس ماكرون، وتتضمن رسائل خاصة ووثائق مرفقة بها.

من جانبه أعلن مؤسس منظمة ويكيليكس جوليان أسانج أن هذه المراسلات يغلب عليها طابع المساومة.

يذكر أنه في ربيع هذا العام تولى السياسي والمصرفي الاستثماري الفرنسي إيمانويل ماكرون منصب الرئاسة الفرنسية، وذلك بفضل مساعدة وسائل الإعلام الليبرالية، بعد فوزه على ماري لوبن بنسبة 66.06 % في الانتخابات.