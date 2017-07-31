100 شاحنة سلاح وصلت البارحة إلى "وحدات حماية الشعب" في سوريا

وأشارت وكالة أنباء "الأناضول" إلى أن الشاحنات عبرت من الأراضي العراقية مساء أمس إلى مناطق سيطرة "التنظيم الإرهابي" في الحسكة.
وأضاف المراسل، أنه تم ملاحظة شاحنات تحمل عربات مصفحة، وجيبات 4x4 بالإضافة إلى رافعات، وغيرها من المعدات.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أرسلت في الفترة ما بين 5 حزيران/ يونيو، وحتى 27 تموز/ يوليو الماضي نحو 809 شاحنة مساعدات عسكرية لمناطق سيطرة "وحدات حماية الشعب".
وتصنف الحكومة التركية "وحدات حماية الشعب" كجماعة إرهابية لارتباطها بتنظيم "بي كي كي" المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
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