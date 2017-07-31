100 شاحنة سلاح وصلت البارحة إلى "وحدات حماية الشعب" في سوريا

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد 100 شاحنة محملة بالمساعدات إلى شمال مدينة الرقة في المناطق الواقعة تحت سيطرة "وحدات حماية الشعب".

© AFP 2017/ MARWAN IBRAHIM لافروف ناقش في واشنطن مسألة تسليح الأكراد

وذكرت مواقع إعلامية تركية أن هذه المساعدات ذهبت لصالح "وحدات حماية الشعب" الذراع العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي"، وذلك بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت وكالة أنباء "الأناضول" إلى أن الشاحنات عبرت من الأراضي العراقية مساء أمس إلى مناطق سيطرة "التنظيم الإرهابي" في الحسكة.

وأضاف المراسل، أنه تم ملاحظة شاحنات تحمل عربات مصفحة، وجيبات 4x4 بالإضافة إلى رافعات، وغيرها من المعدات.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أرسلت في الفترة ما بين 5 حزيران/ يونيو، وحتى 27 تموز/ يوليو الماضي نحو 809 شاحنة مساعدات عسكرية لمناطق سيطرة "وحدات حماية الشعب".

وتصنف الحكومة التركية "وحدات حماية الشعب" كجماعة إرهابية لارتباطها بتنظيم "بي كي كي" المدرج على لوائح الإرهاب في تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.